Aktualizace: Ničivé záplavy v Německu nepřežilo už 103 lidí. Úřady očekávají, že počet obětí bude dál stoupat. Nejméně 60 lidí zemřelo ve spolkové zemi Porýní-Falc, dalších 43 v Severním Porýní-Vestfálsku. Několik lidí přišlo o život po sesuvu půdy ve městě Erftstadt. (Süddeutsche Zeitung, BBC)

'Several' people have died in a landslide which hit a flood-damaged town in northern Germany https://t.co/gyJ05DPKc1

