Rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti byly plně očkované do začátku školního roku, mají nejvyšší čas na to se rozmyslet. Zatím možnost využilo jen 15 procent rodičů dětí od 12 do 15 let. Na odpovědi, zda tuto věkovou skupinu nyní očkovat, se odborníci zatím neshodnou.