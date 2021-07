Osmnáctiletý Oliver Daemen má blízko k tomu, aby se stal nejmladším člověkem, který kdy letěl do vesmíru. Společnost Blue Origin amerického miliardáře Jeffa Bezose oznámila, že mladík bude v úterý mezi pasažéry při jejím prvním vesmírném letu s posádkou.

Daemen tak zřejmě překoná rekord sovětského kosmonauta Germana Titova, který se v roce 1961 dostal do vesmíru jako pětadvacetiletý.

Nově oznámený pasažér úterního letu v sestavě nahrazuje zatím neznámého vítěze aukce, který za místo na plnohodnotné premiéře lodi New Shepard zaplatil 28 milionů dolarů (přes 600 milionů Kč). Blue Origin uvedla, že anonymní vítěz se nakonec expedice nemůže zúčastnit a plánuje se do vesmíru podívat při některém z dalších předpokládaných letů.

Daemen podle agentury AP v charitativní dražbě nabídl druhou nejvyšší sumu. Kolik přesně to bylo, není jasné. Mladík je synem Joese Daemena, který založil investiční skupinu Somerset Capital Partners. „Nemůžu se dočkat, až zažiju stav beztíže a uvidím svět shora,“ uvádí mladý Daemen na záběrech, které publikovala nizozemská televize RTL.

Blue Origin uvedla, že Daemen se po dokončení středoškolského studia stal držitelem pilotní licence a že v září nastupuje ke studiím na Univerzitě v Utrechtu v Nizozemsku. Právě Daemena teď společnost Blue Origin bere jako svého prvního platícího zákazníka. „Je to začátek komerčního provozu pro New Shepard a Oliver je zástupce nové generace lidí, která nám pomůže vybudovat cestu do vesmíru,“ uvedl šéf Blue Origin Bob Smith.

Raketa New Shepard má k takzvanému suborbitálnímu letu s lidmi na palubě odstartovat z pouště na západě Texasu. Původně americká média uváděla, že let potrvá asi půl hodiny, AP ale nyní píše jen o desetiminutové misi.

Zakladatel internetové společnosti Amazon a nejbohatší člověk na světě Jeff Bezos už v červnu oznámil, že při prvním letu do vesmíru zorganizovaném jeho firmou nebude chybět a že s sebou vezme svého bratra Marka. Pozvána byla také 82letá průkopnice letectví Wally Funková, která má nakročeno k tomu, aby se stala nejstarším člověkem, který se kdy podíval do vesmíru. (ČTK)