Očkování proti covidu-19 bez předchozí registrace chce spustit také Zlínský kraj. Zájemci by v takovém případě dostávali v očkovacích centrech jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson.

O termínu zpřístupnění možnosti očkování bez registrace v regionu by měli zástupci hejtmanství rozhodovat v pondělí. ČTK a Českému rozhlasu to dnes řekl krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

O možnosti dodávání vakcíny od firmy Johnson & Johnson přímo do očkovacích míst v kraji podle něj hejtmanství diskutuje už delší dobu s centrálním řídicím týmem. „Po úspěchu v Praze bychom rádi tuto vakcínu využili pro očkování bez registrace. To, kdy takové očkování začne, budeme řešit hned v pondělí, kdy očkovací místa teď propočítávají, jak to udělat, aby k tomu očkování mohlo dojít, protože kapacity jsou v současné chvíli vytíženy. A nechtěli bychom, aby se tvořily velké fronty a zároveň, aby celé očkování probíhalo na tak profesionální úrovni, jako doposud,“ uvedl Lučan.

Jako první v kraji by podle něj měly nabídnout očkování bez registrace očkovací centra ve Zlíně a Luhačovicích na Zlínsku. „Věříme, že se připojí i další místa,“ řekl Lučan.

Hejtmanství také hledá způsob, jak dostat očkování blíže lidem v odlehlých částech kraje. „V 15 obcích je proočkovanost obyvatel nižší než 40 procent a je to i tím, že v odlehlejších oblastech našeho kraje může být cestování do očkovacích center komplikované. Mezi možnými variantami, jak těmto obyvatelům očkování usnadnit, je očkování mobilními týmy nebo praktickými lékaři,“ uvedl Lučan.

Podle údajů hejtmanství podali zdravotníci ke 14. červenci ve Zlínském kraji 487.825 dávek očkování proti covidu-19, z toho 218.135 lidí mělo ukončené očkování. Dalších 5628 osob se přihlásilo k očkování do některého z osmi očkovacích míst v kraji, ve kterém žije zhruba 580.000 lidí. „Aktuálně aplikujeme denně zhruba 5000 dávek, tři čtvrtiny z toho jsou druhé dávky,“ řekl Lučan.

Podle hejtmana Radima Holiše (ANO) budou zájemci na očkování po provedení registrace aktuálně čekat dva dny až sedm dní. „Očkování má stále smysl. Pomůže nám zabránit opětovnému zahlcení nemocnic a zhoršení situace,“ uvedl Holiš v dnešní tiskové zprávě hejtmanství. K dnešku je podle něj pouze jeden covid pozitivní pacient v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, v ostatních nemocnicích Zlínského kraje již covidoví pacienti nejsou. (ČTK)