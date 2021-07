Bangladéšany rozhořčila smrt stovek zvířat v uzavřených zverimexech

Rozhořčení v Bangladéši vyvolalo úmrtí stovek zvířat ve velkosíti zverimexů Katabon. V obchodech uzavřených kvůli covidu-19 podle mluvčího Katabonu „zemřela nejméně pětina našich zvířat“: asi 400 ptáků a desítky psů, koček, králíků či morčat.

Ministry of #Fisheries and #Livestock has asked the home ministry to take necessary steps to allow pet shops in #Dhaka's Kataban area to open for two hours every morning and in the evening for taking care of the #animals during the #lockdown.#Bangadeshhttps://t.co/drGuk2zUYE

— The Daily Star (@dailystarnews) July 13, 2021