Letadlo Boeing 777 společnosti Emirates včera zasáhly kroupy během letu z Milána do New Yorku. Poškozený letoun se musel po 90 minutách letu vrátit zpátky na letiště. Kroupy poničily čelní skla, kryty motorů a části křídel. (Aviation24)

Emirates Boeing 777-300 (A6-ECF) return to Milan-Malpensa Intl AP (LIMC), Italy following severe hail encounter shortly after take-off from rwy 17R. Both windshields were shattered. Flight #EK205 to New York-JFK safely returned to land 90 minutes later. @VolaMalpensa pic.twitter.com/kdQbPaHS32

— JACDEC (@JacdecNew) July 13, 2021