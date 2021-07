K Alianci pro budoucnost, kterou sestavil miliardář Pavel Sehnal, se připojila strana Rozumní s předsedou a neúspěšným prezidentským kandidátem Petrem Hannigem. Aliance tak už sdružuje sedm politických subjektů.

Hannig bude lídrem kandidátky APB v Královéhradeckém kraji a garantem pro kulturu. Novinářům dnes řekl, že by chtěl více podporovat mladé české skladatele. V Karlovarském kraji kandidátku povede Michaela Rojtová, místopředsedkyně Strany konzervativní pravice – Řád národa, v Jihomoravském pak bývalý ředitel kyjovské nemocnice Petr Svoboda. Sehnal, který od roku 2016 vede obnovenou ODA a letos v březnu sestavil Alianci pro budoucnost, bude celostátním lídrem a lídrem v Praze.

Kromě toho se na kandidátce APB budou o vstup do Sněmovny na podzim ucházet i politici Agrární demokratické strany, Demokratické strany zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, hnutí Zdraví Sport Prosperita a Starostové pro kraj. Aliance jde do voleb jako strana s podporovateli, pro vstup do Sněmovny tak musí překročit hranici pětiprocentního zisku ve volbách.

Aliance chce voličům nabídnout pravicovou politiku, slibuje podporu českých firem a živnostníků, snižování daní, důraz na národní uvědomění, bezpečnost nebo ochranu práv zvířat a podporu zelených projektů. Zakladatel APB Sehnal vlastní finanční skupinu SPGroup, pod níž spadá mimo jiné výstaviště v Letňanech a pojišťovna Slavia. V Čestlicích má akvapark a hotel. (ČTK)