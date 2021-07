Vedení hnutí ANO bude 28. července rozhodovat o volebních kandidátkách

Republikový výbor hnutí ANO by měl o kandidátních listinách pro podzimní volby do Sněmovny rozhodovat ve středu 28. července. O návrzích kandidátních listin rozhodovaly regionální sněmy, potvrdit je musí celorepublikové vedení hnutí.

Ve středních Čechách by hnutí měl vést do voleb jeho předseda a premiér Andrej Babiš. Dříve uvedl, že nominaci na středočeského lídra považuje za logickou, protože v kraji kandidoval i dříve.

V médiích se ale spekulovalo o tom, že Babiš by mohl kandidovat v Ústeckém kraji proti předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi. Aktuálně se počítá s tím, že by na severu Čech měl kandidátku ANO vést ministr životního prostředí a místopředseda hnutí Richard Brabec.

V Jihomoravském kraji by podle rozhodnutí regionálního sněmu měla být v čele listiny vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová, v Jihočeském by to mohl být vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. V Královéhradeckém kraji patrně kandidátku povede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. V Praze by lídrem měl být poslanec Patrik Nacher, v Plzeňském kraji jeden ze zakládajících členů hnutí, poslanec Jan Volný.

Kandidátku ve Zlínském kraji nejspíš povede z první pozice předseda Sněmovny a místopředseda ANO Radek Vondráček. Lídrem byl i před čtyřmi lety. Jedničkou na Vysočině bude zřejmě krajský zastupitel a bývalý náměstek hejtmana Martin Kukla, mezi kandidáty chybí šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek.

Moravskoslezským lídrem kandidátky bude znovu Ivo Vondrák. Současný hejtman a poslanec přitom v minulosti uvedl, že o funkci poslance už se ucházet nechce. Ke změně názoru ho ale přiměli delegáti. V Pardubickém kraji by kandidátku měl vést poslanec Martin Kolovratník, v Karlovarském poslankyně a bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, v Olomouckém poslanec a bývalý hejtman Ladislav Okleštěk.

Zatím není jasné, kdo by měl vést kandidátku v Libereckém kraji. Pekař Jiří Bláha, který byl v čele před čtyřmi lety, znovu do Sněmovny kandidovat nebude. (ČTK)