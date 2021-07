Pro oběti sexuálního násilí začala fungovat speciální informační linka

Pro oběti sexuálního násilí začala fungovat nová informační linka. Poradenství a podporu poskytuje zatím čtyři hodiny týdně, a to vždy v úterý od 17:00 do 19:00 a ve čtvrtek od 19:00 do 21:00. Linka má číslo 777 012 555.

„Linka je určena všem osobám starším 16 let, které zažily sexuální násilí v dětství, dospívání nebo v dospělosti, ať už se jedná o útok před několika lety či nedávný. Volat mohou odkudkoliv a platí cenu běžného hovoru,“ uvedla ředitelka společnosti proFem Jitka Poláková.

Na linku mohou ale volat i blízcí obětí, kteří se chtějí poradit o tom, jak mají k tématu přistupovat. Hovory mohou být anonymní.

Podle vedoucí psychoterapeutických služeb proFem Dany Pokorné volání vyřizují speciálně vyškolené pracovnice. „Klademe důraz na empatický přístup, důvěru a otevřenost všem otázkám, které volající mohou k problematice mít,“ uvedla Pokorná. Oběti se mohou svěřit se svými pocity, prožitky a zkušenostmi. Získají informace o tom, jak mají postupovat a kam se mohou ve svém okolí obrátit o pomoc. (ČTK)