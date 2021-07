Demokratičtí poslanci USA uprchli z Texasu do Washingtonu

Demokratičtí zákonodárci státního parlamentu v Texasu opustili včera území státu na protest proti hlasování o přijetí restriktivního volebního zákona. Odjezdem z Texasu nenaplnili kvorum potřebných hlasů a zákon tak zablokovali.

Skupina poslanců odletěla letadlem do Washingtonu, aby naplnila podmínku, kdy nemusejí hlasovat.

Krok rozčílil republikánského guvernéra Texasu Grega Abotta, jehož strana zákon předložila. V něm navrhuje omezení doby otevřených volebních místností, redukuje jejich počet i dny, v nichž se může volit předčasně, zpřísňuje podmínky pro identifikaci voličů a výrazně omezuje podmínky pro hlasování poštou.

V Texasu mají republikáni většinu a dlouhodobě tam vítězí republikánští prezidentští kandidáti, naposledy Donald Trump v obou volebních obdobích. Přijetí zákona by proto bylo velmi pravděpodobné.

Demokratičtí zákonodárci jeho přijetí odletem do Washingtonu zamezili po dobu třiceti dní.

Abott jim vzkázal, že je po návratu do Texasu „nechá zavřít“.

„Jakmile se vrátí do státu, budou zadrženi,“ řekl guvernér. „Předseda Sněmovny může vydat nařízení a tyto členy zadržet. A já budu svolávat zvláštní schůzi znovu a znovu až do voleb příštího roku. Uvidíme, jestli budou mimo stát až do té doby,“ dodal Abott.

Volební zákon v Texasu patří k nejpřísnějším vůbec. Zablokování demokraty v Texasu je dalším z několika protestních aktů, kterými se demokratičtí poslanci v různých amerických státech snaží poukázat na vlnu omezení, která do stávajících volebních zákonů vnášejí republikánští zákonodárci po celých USA.

Restrikce dopadají zejména na nízkopříjmové skupiny obyvatel, což jsou ve většině případů Afroameričané a Hispánci. Ti výrazně častěji volí demokraty a zpřísňování volebních zákonů tak zužuje skupinu lidí, která v USA demokraty volí. Proti této praxi už se ozval i prezident Joe Biden. (AP, KVUE)