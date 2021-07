V nemocnici v Iráku vypukl požár, zemřely desítky lidí

Desítky lidí zemřely v nemocnici ve městě Násiríja v Iráku poté, co na oddělení s pacienty covidu-19 vypukl požár. Podle agentury AFP incident nepřežilo nejméně 35 lidí. Od dubna jde o druhou podobnou událost v zemi.

