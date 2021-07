O důchodové reformě z pera ČSSD bude jednat koaliční rada

O návrhu ČSSD na důchodovou reformu bude jednat koaliční rada. Vláda k němu dnes zaujala neutrální stanovisko, informovala ministryně práce Jana Maláčová na Twitteru.

O návrzích bude rozhodovat Poslanecká sněmovna, do rozpuštění dolní komory před volbami ale zbývají necelé tři měsíce. I vzhledem k postoji opozice je pravděpodobné, že změny poslanci projednat nestihnou, připomíná ČTK.

V návrzích Maláčové jde o rozdělení veřejného systému na nultý pilíř, z něhož by se všem vyplácela stejná penze, a na první pilíř pro vyplácení zásluhové části podle výše odvodů a odpracovaných let. Negativně se měl kabinet postavit podle podkladů legislativců i k zvýšení důchodu o 500 korun měsíčně za vychované dítě.

První z novel předpokládá zkrácení nutné doby pojištění pro nárok na řádný nebo předčasný starobní důchod o deset let na 25 let. Z nultého, solidárního pilíře by stát vyplácel všem stejnou základní penzi 28 procent průměrné mzdy, tedy víc, než je nynější základní výměra. „Každá osoba, která splnila podmínky nároku na starobní důchod, dosáhne na důstojnou výši tohoto důchodu,“ stojí v důvodové zprávě. Klesla by ale podle zdůvodnění role zásluhové složky. Byla by méně významná, než je nynější procentní výměra, měla by však podle důvodové zprávy víc odpovídat principu zásluhovosti.