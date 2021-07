EU chce pomocí investic do infrastruktury posílit svůj geopolitický vliv

Evropská unie se chystá vybudovat v různých oblastech světa řadu infrastrukturních projektů, které by posílily její propojení a zároveň geopolitický vliv. Ministři zahraničí členských zemí dnes schválili základní obrysy plánu.

EU tak reaguje na čínský projekt nové Hedvábné stezky označovaný jako Pás a stezka, kteří někteří evropští politici kritizují.

Evropský blok novou společnou iniciativou navazuje na nedávné přísliby skupiny ekonomicky vyspělých států G7, které se shodly na nutnosti čelit rostoucímu vlivu Pekingu.

„Vidíme, jak Čína využívá hospodářské a finanční prostředky ke zvyšování svého politického vlivu všude ve světě. Vzdychat nad tím je k ničemu, musíme nabídnout alternativy,“ řekl dnes novinářům během jednání s kolegy v Bruselu německý ministr zahraničí Heiko Maas.

Ministři se shodli na tom, že by Evropská komise měla do jara vytipovat „globálně viditelné projekty a akce s velkým dopadem“, které by sedmadvacítka mohla v příštích letech uskutečnit v různých částech světa. Infrastrukturní projekty musí být ekologicky udržitelné, založené na pravidlech a nenarušovat konkurenční prostředí. Podrobnosti jejich financování jsou zatím neznámé, unie přitom chce výrazně stimulovat soukromé investice.

Čína se v posledních letech snaží svými projekty posílit vzájemný obchod a zvýšit své investice a vliv ve většině zemí Asie, ale i na dalších kontinentech. Pomoci k tomu má vybudování sítě železnic, přístavů a další infrastruktury. Řada evropských zemí či Spojené státy to vnímají jako nezdravé posilování vlivu čínského totalitního režimu a chtějí jej vyvážit. (ČTK)