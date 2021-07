Na Kubě probíhají protivládní protesty. Tisíce lidí vyšly do ulic, aby vyjádřily nesouhlas s tím, jak stát řeší pandemii. Prezident Miguel Diaz-Canel tvrdí, že za nepokoje jsou odpovědné USA a jeho „příznivci jsou připraveni bránit vládu svými životy.“ (Reuters)

Protests have erupted all over #Cuba 🇨🇺 today as anger is growing with the government's mishandling of the pandemic.

Thousands of protesters are marching in the major cities like #Havana, but also in smaller towns. #SOSCuba #PatriaYVida pic.twitter.com/jxdYZ1k9Rr

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) July 11, 2021