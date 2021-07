Chorvatský umělec Nikola Faler vytvořil v písku geometrické obrazce. Dílo zničí příliv. (Reuters)

WATCH: Croatian sculptor Nikola Faler creates artworks on sand by tracing enormous geometrical designs that last only while the tide is out pic.twitter.com/RXmIXzY2TF

— Reuters (@Reuters) July 11, 2021