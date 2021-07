Nejlidnatější indický stát chce, aby rodiny měly maximálně dvě děti

Vláda nejlidnatějšího indického státu Uttarpradéš chce odradit rodiny od toho, aby měly více než dvě děti. Podle jejího návrhu zákona by rodiny s třemi a více dětmi nedosáhly na sociální podporu. Vláda chce také podpořit dobrovolnou sterilizaci žen.

Na rozdíl od sousední Číny v Indii neexistují na celostátní úrovni politiky regulující růst obyvatelstva. Uvedla to agentura Reuters.

Vláda státu Uttarpradéš tvrdí, že růst populace je nutné zmírnit kvůli omezeným přírodním a ekonomickým zdrojům. Pokud zákon schválí zákonodárci, rodinám s více než dvěma dětmi hrozí odebrání sociálních dávek a podpory.

Rodiče by se navíc nemohli ucházet o zaměstnání ve veřejné správě. Vláda chce také podpořit dobrovolnou sterilizace žen, které již měly dvě děti. Pokud by zákrok postoupily, mohly by například získat zvýhodněné půjčky na pořízení bydlení či slevy na daních a platbách za komunální služby. (Reuters, ČTK)