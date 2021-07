Asi 130 Italů musí strávit dvoutýdenní karanténu na Maltě. 50 z nich se totiž nakazilo koronavirem a ostatní s nimi přišli do styku. Italské úřady nedokázaly přesvědčit maltskou vládu, aby ty s negativním testem nechala odjet.

Malta od příští středy výrazně zpřísňuje pravidla pro cestování. Přes své hranice bude vpouštět pouze turisty plně očkované proti covidu-19. Dětem ve věku od pěti do 12 let, které cestují s rodiči, bude stačit negativní PCR test, ještě mladší děti nebudou potřebovat ani to. (ČTK)