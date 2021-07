Nejméně 52 lidí zemřelo při požáru nápojářského závodu v Bangladéši. Šíření požáru pomohla přítomnost chemikálií, kvůli kterým se vznítila celá šestipatrová budova. Několik lidí zemřelo poté, co se snažili zachránit skokem ze střechy. (CNN)

At least 52 people died in a fire that engulfed a food and beverage factory outside Bangladesh's capital, fire officials said Friday.

The blaze began Thursday night at the 5-story Hashem Food and Beverage Ltd. factory in Rupganj, just outside Dhaka. pic.twitter.com/n9SPC0RjGD

— NPR (@NPR) July 9, 2021