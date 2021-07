Americký prezident plánuje jmenovat velvyslancem USA v Indii starostu Los Angeles Erica Garcettiho, oznámil Bílý dům. Pokud by to potvrdil Senát, stal by se Garcetti prvním starostou LA, který by dobrovolně opustil úřad před koncem svého funkčního období po více než sto letech. (LA Times)