„Nemyslím si, že se to vrátilo finančně, ale hodně mi to dalo ve zkušenostech a nelituji peněz, které do toho padly,“ říká vyučený kuchař bez maturity Matěj Šimůnek, který pod hlavičkou společnosti IM Academy nabízí vzdělání a údajný recept na to, jak uspět při složitém obchodování s měnami a akciemi.