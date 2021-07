7月6日上午,12头瓜头鲸在浙江台州临海头门港海域搁浅。酷暑下,百余人、历经10余小时的紧急救下9头,3头因搁浅时间较久死亡。

Chinese workers saved 9 of 12 beached pilot whales in the waters of a port in Linhai, Zhejiang province on Tuesday. pic.twitter.com/iME4YsCQrg

