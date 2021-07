Karolína Plíšková postoupila do finále Wimbledonu

Tenistka Karolína Plíšková je ve finále Wimbledonu. Bělorusku Arynu Sabalenkovou udolala 5:7, 6:4 a 6:4. O titul si na travnatém dvorci All England Clubu zahraje se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Může tak navázat na úspěchy Petry Kvitové z let 2011 a 2014.

Sweet Karolina.@KaPliskova comes from a set down to reach the #Wimbledon final for the first time after beating Aryna Sabalenka 5-7, 6-4, 6-4 pic.twitter.com/xCPFfAXL7V

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2021