Česko má v plánu darovat přebytečné vakcíny od firmy AstraZeneca jiným zemím. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Pravdou je, že bychom skutečně chtěli učinit dar vakcín do některých zemí,“ řekl. Projedná to vláda. (Radiožurnál, iRozhlas)