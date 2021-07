UEFA zahájila disciplinární řízení s Anglií kvůli oslňování dánského brankáře Kaspera Schmeichela laserovým ukazovátkem během semifinálového zápasu na stadionu ve Wembley. Bude řešit také rušení fanoušků během dánské hymny. (BBC)

🔴NEW: Uefa have opened proceedings against England over the "use of a laser pointer" which appeared to be shone in the face of Denmark goalkeeper Kasper Schmeichel before Harry Kane's semi-final-deciding penalty https://t.co/SvLFG92HHI

— The Telegraph (@Telegraph) July 8, 2021