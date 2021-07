Kulhánek: Zavřené hranice jsou nepříjemné, ale věřím, že vztahy nepoškodí

„Je to nepříjemné, ale věřím, že to vztahy nepoškodí. Měli jsme informace o tom, že dojde k zavedení kontrol. Nevěděli jsme o tom, že by se měly hranice zavírat,“ řekl o slovenském zpřísnění ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Na tiskovém brífinku dále ocenil, že se situaci po jednom dni jednání podařilo vyřešit a hraniční přechody se v noci z pátku na sobotu opět otevřou. Česko podle Kulhánka se Slovenskem jedná také o možném zmírnění podmínek cestování pro pendlery a pro osoby bydlící blízko hranic.

Slovensko plánuje zpřísnit podmínky tak, že by do karantény museli všichni, kdo nemají dokončené očkování.