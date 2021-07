„Jmenuju se Eva, žiju v Budapešti a jednou budu slavná reportérka. Ale teď jsem tady. Vítejte v mém životě.“ Instagramový účet @eva.stories simuluje, jaké by to bylo, kdyby za druhé světové války existovaly sociální sítě. Je to šikovný způsob, jak mladým lidem přiblížit historii, nebo bagatelizace hrůz holokaustu?