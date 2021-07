Americká armáda opustila afghánskou leteckou základnu Bagrám uprostřed noci a bez toho, že by předem informovala Afghánce. Britské stanici BBC to řekl afghánský generál Asadulláh Kohistání, jenž se stal novým velitelem základny.

V Bagrámu se nachází rovněž vězení, kde je údajně až 5000 vězňů z řad radikálního hnutí Tálibán, poznamenala BBC. Kohistání očekává, že povstalci, kteří v poslední době zaznamenávají vojenské úspěchy, na Bagrám zaútočí.

Američané podle Kohistáního opustili Bagrám v pátek 2. července v 03:00 místního času (00:30 SELČ), přičemž afghánská armáda se to prý dozvěděla o několik hodin později. Spojené státy v pátek oznámily, že uvolnily základnu a předaly ji místním jednotkám. Bagrám byl opěrným bodem USA a amerických spojenců při jejich ofenzivě proti islamistickému hnutí Tálibán a teroristické síti Al-Káida po útocích na Spojené státy z 11. září 2001.

Svého času na základně bydlely desítky tisíc vojáků, kteří měli k dispozici bazény, kina, lázně i prodejny rychlého občerstvení. Armáda Spojených států za sebou nechala podle Kohistáního 3,5 milionu různých věcí – včetně desítek tisíc lahví vody, jídla v polotovarech, tisíců civilních automobilů, byť mnoho z nich bez klíčů, a stovek obrněných vozidel. Američané si odvezli těžké zbraně a určitou munici odpálili, afghánské armádě nechali lehčí zbraně, dodal generál.

Do 20 minut po americkém odchodu zhasla elektřina a základna se propadla do temnoty, popsal agentuře AP jeden z afghánských vojáků, podle nějž to bylo jako signál pro rabující, kteří Bagrám začali plenit. Řada věcí ze základny prý skončila na nedalekých šrotištích nebo v obchodech se zbožím z druhé ruky.

Mluvčí americké armády v Afghánistánu Sonny Leggett agenturu AP v odpovědi na dotaz týkající se nočního stažení odkázal na dřívější prohlášení. V něm stálo, že americké jednotky koordinovaly odchod z různých základen s afghánskými představiteli.

Kohistání nyní podle BBC velí zhruba 3000 mužům. Reportérům na základně přitom sdělil, že už teď dostává zprávy o bojovnících Tálibánu, kteří se pohybují v okolních venkovských oblastech. „Je to velký rozdíl, pokud se porovnáváme s Američany,“ prohlásil afghánský generál. „Ale v rámci našich možností… se snažíme dělat to nejlepší,“ dodal. (ČTK)