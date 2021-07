Tradiční bohoslužba v pražské Betlémské kapli připomněla 606 let od upálení církevního reformátora Jana Husa. Bohoslužbu v kapli, kde Hus sám kázal, vedl patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta spolu s farářkou Janou Šmardovou Koulovou.

Během bohoslužby zazněly modlitby za oběti pandemie i nedávné přírodní katastrofy na jižní Moravě a Lounsku. Poznamenala ji opatření proti koronaviru, přítomní měli nasazené roušky a obsadili pouze část kapacity sálu.

Právě pandemii zmínil ve svém kázání bratislavský biskup Jan Hradil. Hloupí lidé ji podle něj vydávají za Boží trest. „To není Boží trest, to je pandemie a my se v tuto chvíli musíme chytit evangelia, protože evangelium je radostná zvěst do této složité neradostné situace,“ řekl.

Za oběti pandemie zazněla jedna z modliteb, další zmínily změnu smýšlení ve vztahu k životnímu prostředí nebo za posílení těch, kteří vzdorují totalitním a autoritářským režimům v Bělorusku, Barmě, Číně nebo v Severní Koreji.

Hradil také v kázání připomněl Husovy činy, jeho kázání i upálení. Nebyl podle něj pouhým reformátorem, ale pravým zvěstovatelem evangelia.

Husovu památku dnes připomněla také bohoslužba v jihočeském Husinci na Prachaticku, odkud kněz pocházel. Večer se také bude konat charitativní koncert. (ČTK)