Tenistka Karolína Plíšková je ve Wimbledonu poprvé v semifinále. Mezi čtyři nejlepší postoupila po výhře nad Švýcarkou Golubicovou dvakrát 6:2. Napodobit ji může Karolína Muchová, která vyzve šampionku z roku 2018 Angelique Kerberovou.

Flying into her first #Wimbledon semi-final@KaPliskova powers past Viktorija Golubic 6-2, 6-2 on No.1 Court in one hour and 21 minutes pic.twitter.com/NJ88BeJV5a

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2021