Anglie od 19. července zruší zbývající pandemická opatření

Britský premiér Boris Johnson i přes narůstající počet nakažených včera potvrdil, že se od 19. července v Anglii zruší zbývající omezení. Obyvatelé se budou moci sami rozhodnout, zda budou na veřejnosti nosit roušky a dodržovat rozestupy.

Angličané se měli původně z větších svobod těšit už 21. června, kvůli epidemické situaci však vláda uvolnění o čtyři týdny odložila.

„Chtěli jsme trochu více času, abychom měli důkazy, že naše vakcíny pomohly přerušit souvislost mezi nakaženými a zemřelými,“ uvedl Johnson. „Je čím dál tím jasnější, že tyto vakcíny jsou opravdu úspěšné, vzhledem k tomu, že většina hospitalizovaných není očkovaná,“ dodal premiér.

Konečné rozhodnutí ohledně uvolnění od třetího červencového týdne Johnsonův kabinet oznámí 12. července. Zrušení či změnu dalších opatření, včetně těch týkajících se vzdělávání nebo cestování, oznámí vláda tento týden.

Podle dnes představeného plánu přestanou být od 19. července povinné roušky. Vláda, která představuje pravidla pouze pro Anglii, nikoliv Skotsko, Wales a Severní Irsko, bude jejich nošení v některých případech už jen doporučovat. Zrušeny budou také restrikce na počet lidí, kteří se mohou setkat, a limity na kapacity v restauracích a dalších podnicích. Otevřou se noční kluby a neomezené množství lidí bude moci navštívit koncerty či sportovní utkání.

„Upustíme od právních restrikcí a lidem dovolíme učinit vlastní informované rozhodnutí, jak se s virem vypořádat,“ řekl Johnson.

Británie dnes zaznamenala dalších 27 334 případů nákazy koronavirem, což znamená za posledních sedm dní 53% nárůst proti předchozímu týdnu. S covidem-19 zemřelo dalších devět lidí.

Ve zhruba sedmašedesátimilionové Británii obdrželo nejméně první dávku očkování přes 45 milionů lidí, plně očkovaných je více než 33 milionů lidí.

Johnson upozornil, že zatímco nyní je podle něj nejlepší čas restrikce ukončit, lidé by se stále měli mít na pozoru. Opatření pro boj s šířením nákazy navíc může vláda znovu zavést, pokud to bude potřeba. Lidé by se hlavně neměli pouštět do přílišného veselí a oslav, dodal premiér s tím, že je země „stále daleko od chvíle, kdy se s tímto virem vypořádá“.

Plán představený vládním kabinetem si vysloužil i kritiku, například od lídra opozičních labouristů Keira Starmera. Podle něj by měla zůstat některá pravidla v platnosti, například nošení roušek ve veřejné dopravě.

„Jednoduše zahodit veškerou ochranu, když je míra infekce na vzestupu, je lehkovážné,“ zhodnotil Starmer. (ČTK)