Německo zmírňuje cestovní omezení pro lidi z Británie, Indie, Nepálu, Portugalska a Ruska. Uvedl to v pondělí Institut Roberta Kocha. Znamená to kratší nebo vůbec žádnou karanténu podle toho, zda půjde o očkované, nebo neočkované osoby.

Lidé s oběma dávkami očkování nebo ti, kteří prodělali covid-19, po příjezdu nebudou muset do karantény. Ostatní z uvedených pěti zemí mohou od středy do Německa cestovat za podmínky desetidenní karantény po příjezdu. Karanténu lze navíc zkrátit na pět dní negativním testem na covid-19.

Pětice států byla přeřazena z kategorie zemí s variantou delta o kategorii níže mezi oblasti s častým výskytem koronaviru. Ve skupině zemí s variantou delta zůstává nadále v Německu 11 států, mezi nimiž je Brazílie, Uruguay a africké státy včetně Jihoafrické republiky.

„Pokud jste před vstupem pobývali v oblasti s vysokou incidencí, relevantní test nemůže být proveden dříve než pět dní po vstupu,“ upozornil RKI.

Před změnou klasifikace nesměli cestující z uvedené pětice zemí do Německa vstoupit vůbec, pokud tu neměli trvalý pobyt. I v tom případě ale museli po příjezdu strávit 14 dní v karanténě.

Pondělní rozhodnutí přišlo tři dny poté, co kancléřka Angela Merkelová uvedla, že Britové, kteří mají obě dávky proticovidové vakcíny, by mohli brzy do Německa cestovat bez nutnosti karantény po příjezdu. (ČTK)