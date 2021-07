Ve floridském městě Miami Lakes uctilo deset tisíc lidí památku obětí z bytového domu, který se zhroutil v nedalekém Surfside. Záchranáři identifikovali další čtyři oběti, celkově znají totožnost 28 lidí. Dalších 117 se pohřešuje. (7News)

Amazing moment in #MiamiLakes as 10,000 people joined in solidarity with our neighbors throughout Miami-Dade as we remember all the human beings whose lives were lost in Surfside. pic.twitter.com/BT6e83WxXi

— Manny Cid (@MayorMannyCid) July 5, 2021