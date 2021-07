Za včerejším výbuchem v Kaspickém moři u pobřeží Ázerbájdžánu mohla být bahenní sopka. Tvrdí to státní ropná společnost Socar na základě předběžných závěrů vyšetřování. Výbuch prý nepoškodil žádnou těžební plošinu. (Guardian)

Not to be outdone by the Gulf of Mexico, there was a massive explosion in the Caspian Sea pic.twitter.com/JgxMkAmzUW

