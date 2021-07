Biskup Vojtěch Cikrle připomněl na Velehradě význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje i smysl poutí. Mluvil i o důležitosti pomoci lidem na jižní Moravě.

Cikrle byl hlavním kazatelem slavnostní poutní mše svaté, kterou vyvrcholily tradiční cyrilometodějské slavnosti na Velehradě na Uherskohradišťsku. Hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka.

Cirkle připomenul, že Cyril s Metodějem přijali za své vyslání do země, která jim byla vzdálená geograficky, kulturou i podnebím. „Jeden z nich na základě řecké kurzívy a arabštiny vytvořil originální písmo, do kterého přeložili části Bible, a vydali se na cestu. A to byl teprve začátek. Vždy, když přijíždím na Velehrad, mám před očima jejich životní příběh a svědectví o přijatém povolání. Všechno v životě Konstantina, později Cyrila, a jeho bratra Metoděje bylo jistě jinak, než si představovali. Kromě toho nejdůležitějšího – že Bůh byl s nimi a oni byli s ním,“ řekl Cikrle, podle kterého z darů, postoje, nasazení a příkladu Cyrila a Metoděje dodnes žijeme.

„Otevřeme se tedy tajemství Ježíše Krista a prožijme s ním dnešní pouť jako s naším nejlepším přítelem, se kterým se dělíme o své radosti, plány i prohry. Jen jeho blízkost dá naší pouti plný smysl. Dnes s sebou neseme také bolesti těch, kterým nedávná přírodní katastrofa vzala nejen obydlí, ale také dosavadní životní jistoty. Vy, kterých se to týká, nebojte se. Myslíme na vás. Chceme vám pomoci. A prosím vás ostatní – neustávejte v modlitbě a v nejrůznějších formách pomoci. Je to možnost, jak v srdcích strádajících lidí zažehnout světlo naděje, že opět bude lépe. A také děkuji vám všem, kteří postiženým jakýmkoliv způsobem pomáháte,“ řekl Cikrle.

Při bohoslužbě, která se na moravském poutním místě pravidelně koná u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje, se za slunečného počasí zaplnilo nádvoří před bazilikou. Loni museli pořadatelé kvůli epidemii koronaviru omezit účast na tisíc lidí, poutní areál byl oplocen. Letos nebyl počet poutníků omezen. (ČTK)