Požáry na Kypru se podařilo dostat do kontrolu

V dvaapadesátimilionové Jižní Koreji žije kolem milionu a půl veganů. Na první pohled kapka v moři. Přesto je to asi desetkrát víc než před deseti lety. Velkou roli sehrála pandemie – a nic nenasvědčuje tomu, že by se věci měly vrátit do předcovidového normálu.