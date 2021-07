Česká basketbalová reprezentace se kvalifikovala na olympijské hry. Národní tým v rozhodujícím zápase porazil favorizované Řecko 97:72 a na olympiádě se tak představí poprvé od roku 1980.

🇨🇿 Czech Republic are Tokyo bound! 🎉

They defeated Greece 97-72 in the #FIBAOQT Final in Victoria! pic.twitter.com/oghwrX0wtg

— FIBA (@FIBA) July 5, 2021