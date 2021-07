Dny lidí dobré vůle na Velehradě na Uherskohradišťsku dnes vyvrcholí slavnostní poutní mší svatou. Velehradské cyrilometodějské slavnosti jsou jednou z největších církevních událostí v zemi, konají se vždy 4. a 5. července.

Mše začne v 10.30 na prostranství před velehradskou bazilikou. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka, kazatelem brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Mše se tradičně účastní tisíce lidí, loni byly cyrilometodějské slavnosti kvůli pandemii koronaviru výrazně omezené, v oba dny mohlo do poutního areálu zavítat vždy jen tisíc lidí. Letos není počet věřících na pouti nijak omezen, pouze nedělního večerního benefičního koncertu se mohlo zúčastnit maximálně 5000 lidí.

Mise Cyrila a Metoděje položila ve druhé polovině 9. století na Moravě základy vzniku českého státu. Přeložili biblické a liturgické texty a upravili pro slovanskou řeč písmo, vytvořili světský a církevní zákoník a dali řadu podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství. Cyril zemřel v roce 869 v Římě, Metoděj, který pokřtil českého knížete Bořivoje, zemřel roku 885 a byl pohřben v některém z velkomoravských kostelů.

Bratři ze Soluně, které povolal velkomoravský kníže Rostislav, přišli na Velkou Moravu na jaře roku 863. Jejich památka se původně připomínala v březnu, v roce 1863 byla pro české země a Slovensko Piem IX. stanovena na 5. července.

Svátek svatých Cyrila a Metoděje má dnes připomenout a také upozornit na tisícileté dějiny Moravy vyvěšováním moravských vlajek v městech a vesnicích na Moravě. Na česko-moravském pomezí by se jich do akce mělo zapojit víc než 1500. Cyrilometodějská pouť se slavnostní mší plánovaná na dnešek v Mikulčicích na Hodonínsku byla zrušena poté, co přes obec koncem června přešla bouře s tornádem. (ČTK)