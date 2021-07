Nad Kaspickým mořem došlo k výbuchu, příčina zatím není známá

Nad Kaspickým mořem u pobřeží Ázerbájdžánu došlo k výbuchu. Ukazují to videa a fotografie na sociálních sítích. Důvod ale ani po dvou hodinách není zřejmý. Mezi existující verze patří výbuch ropné plošiny, plošiny těžící zemní plyn, bahenní sopky či tankeru. (BNO News, TASS)

Social media users report an explosion, possibly at the Umid field in the Caspian Sea. This is a video posted by user in Baku, Azerbaijan.https://t.co/wnAPVcgkJD

