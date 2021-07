Vítězné tažení islamistického hnutí Tálibán severem Afghánistánu nabralo na síle: během noci hnutí obsadilo okresy na severu země, odkud uprchly vládní síly. Více než tři stovky vojáků utekly do sousedního Tádžikistánu.

Napsala to agentura AP s odvoláním na tádžické úřady.

Ty uvedly, že na základě zásad humanity a dobrého sousedství dovolily ustupujícím afghánským vojákům překročit hranice.

Tálibán výrazně posílil své pozice od poloviny dubna, kdy americký prezident Joe Biden ohlásil ukončení „věčné války“ v Afghánistánu. Nejvýraznější zisky hnutí zaznamenalo v severní polovině země, tradiční baště amerických spojenců z řad místních velitelů, kteří pomáhali USA v roce 2001 svrhnout režim Tálibánu.

Hnutí nyní kontroluje přibližně třetinu ze 421 okresů a okresních center. Tento počet potvrdil i mluvčí Tálibánu.

„Bohužel, většina okresů padla Tálibánu do rukou naprosto bez boje,“ řekl AP Muhíb Rahmán z rady.provincie Badachšán ležící na severovýchodu země. Tálibán podle něj těží ze špatné morálky vojáků, kteří jsou většinou ponecháni bez zásob a čelí přesile. Stovky vojáků, policistů a příslušníků zpravodajských jednotek opustily své základny a uprchly do provinční metropole Fajzábádu, odkud někteří vysoce postavení úředníci již utekli do hlavního města Kábulu.

Na konci června afghánská vláda oživila aktivitu milic pověstných brutálním násilím, aby podpořily vládní síly, ale podle Rahmána milice v Badachšánu bojují jen polovičatě. (ČTK)