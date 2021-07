Trump na mítinku: „To se musí, platit daně za auto nebo byt?“

Donald Trump uspořádal politické vystoupení ve floridské Sarasotě. Podle deníku Washington Post na něm připustil daňové podvody, z nichž jeho firmu Trump Org. obvinila newyorská prokuratura, ale nepovažuje je za trestný čin.

„Jdou po dobrých, tvrdě pracujících lidech, kteří neplatí daně za firemní auto,“ cituje jej deník. „Neplatili jste daně za auto nebo firemní byt. Používali jste ten byt, protože jste ho potřebovali, protože byste museli jezdit příliš daleko tam, kde máte dům. Neplatili jste daň. Nebo vzdělání za vaše vnoučata. Ani nevím. To se musí? Znáte na tyhle věci někdo odpověď?“ řekl.

Newyorský vyšetřovatel Cyrus Vance obvinil ve čtvrtek jak hlavního účetního firmy Allena Weisselberga (z patnácti trestných činů), tak samotnou firmu Trump Org. (z deseti trestných činů). Mezi nimi jsou daňové podvody, krádež, konspirace či neplacení daní.

A truly massive crowd welcomes former President #Trump in his rally in #Sarasota, #Florida pic.twitter.com/jtIgCmBHv8

— Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) July 4, 2021