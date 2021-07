Požár na povrchu Mexického zálivu byl uhašen. Došlo k němu kvůli prasklému potrubí ropné společnosti Pemex a následnému úniku plynu. (Reuters, Gizmodo)

Gulf of Mexico on fire 🔥 after underwater pipeline ruptures near Pemex’s Ku Maloob Zaap oil rig pic.twitter.com/FeXOYcx3D5

— Ian Fraser (@Ian_Fraser) July 2, 2021