Ve volbách do Sněmovny by v červnu podle průzkumu Ipsos získalo nejvíce hlasů hnutí ANO, volilo by ho 23,5 procenta lidí. V těsném závěsu by skončila s 23,1 procenta koalice Spolu následovaná koalicí Pirátů a STAN s 22,4 procenta hlasů.