Ipsos: V červnu by ve volbách zvítězilo ANO, těsně za ním by skončila koalice Spolu

Ve volbách do Sněmovny by v červnu podle průzkumu Ipsos získalo nejvíce hlasů hnutí ANO, volilo by ho 23,5 procenta lidí. V těsném závěsu by skončila s 23,1 procenta koalice Spolu následovaná koalicí Pirátů a STAN s 22,4 procenta hlasů.

Podle agentury Ipsos by vzhledem ke statistické chybě, která je u malých stran plus minus 1,1 procentního bodu a u velkých stran až 3,1 bodu, vítězem mohlo být kterékoli ze tří vedoucích uskupení.

Přes pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by se v červnu dostalo ještě SPD, které by získalo 9,6 procenta hlasů, a hnutí Přísaha s 5,6 procenta. ČSSD a KSČM by měly shodně 4,7 procenta hlasů.

V průzkumu Ipsos si ANO od minulého měsíce polepšilo o 1,4 procentního bodu. Podpora Spolu se od května nezměnila, zatímco Piráti a STAN si pohoršili o 1,3 bodu.

Nicméně koalice Pirátů a STAN má podle Ipsos největší volební potenciál. Pokud by ji volili všichni voliči, kteří ji aspoň zvažují, činil by její volební výsledek 39,7 procenta. Potenciál koalice Spolu je jen mírně nižší, činí 39,4 procenta. U ANO dosahuje 32,8 procenta.

Volební účast by v červnu dosáhla 64 procent, uvedla agentura. Průzkum, jehož zadavatelem byla koalice Spolu, provedla v době od 2. do 6. června a zúčastnilo se ho tisíc lidí starších 18 let. (ČTK)