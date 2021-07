Do dneška se mohou hlásit zájemci, kteří by chtěli vykonávat post hlavního hygienika. Výběrové řízení vyhlásilo ministerstvo před měsícem. Úřad předpokládá, že nový hygienik či hygienička by se ujal funkce v srpnu.

Nynější hlavní hygienička Pavla Svrčinová je pověřena vykonáváním funkce od poloviny března. Pozice hlavního hygienika je služebním místem, proto bylo podle služebního zákona nutné výběrové řízení vyhlásit. Svrčinová se do něj může přihlásit.

Svrčinová, která předtím působila jako ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, pracovala také při Evropské komisi nebo na ostravské univerzitě, nahradila v polovině března Jarmilu Rážovou. Tu na návrh ministerstva zdravotnictví odvolala vláda, tehdejší ministr Jan Blatný (za ANO) důvody nekomentoval. (ČTK)