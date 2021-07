Finanční ředitel Trump Organization obviněn z 15 porušení zákona

Finanční ředitel společnosti Trump Organization Allen Weisselberg byl obviněn z patnácti porušení zákona. Podle prokurátora nezaplatil daně ve výši 1,7 milionu dolarů z příjmu, obdržel v podobě nepeněžních benefitů.

Podle obvinění vedl patnáctiletý systém, v jehož rámci se vyhýbal placení daní a nepřiznával příjmy, například v podobně bezplatného nájmu v budově Trump Tower.

74letý Weisselberg se ráno sám vydal policii, ta ho nyní k soudu v Manhattanu přivedla v poutech, aby si obvinění vyslechl.

Mezi patnácti trestnými činy, z nichž je finanční ředitel firmy bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa obviněn, je podvod, konspirace či falšování obchodních údajů.

Soudce mu odebral pas, aby nemohl odcestovat ze země.

Weisselberg před soudem odmítl vinu. Soudce jej poté propustil a z místnosti už odcházel bez pout. Podle dosavadních zjištění Weisselberg, který pro Trumpovu rodinu pracoval po téměř třicet let, odmítl také spolupracovat s policií.

Susan Nechelesová, právní zástupkyně Trump Organization, obžalobu označila za politický proces. „Toto by se nikdy v Americe nemělo stát. Stalo se to pouze proto, že prokuratura nenávidí Donalda Trumpa.“ Podle ní nikdy firma nebyla obžalována za to, že „někteří její zaměstnanci udělali chybu nebo v soukromých přiznáních něco neuvedli.“ (CNN)