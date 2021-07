Jedna dávka vakcíny pro prokázání bezinfekčnosti již nebude stačit, rozhodla vláda

Jedna dávka očkování již nebude dostatečná pro prokázání bezinfekčnosti, potřebné bude kompletně dokončené očkování a uplynutí dvoutýdenní lhůty. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch (za ANO). Foto: Ondřej Deml, ČTK

Vláda tak reagovala na šíření takzvané delta mutace. Vláda bude rovněž požadovat, aby v případě návratu z jakékoliv cizí země podstoupili přijíždějící test na koronavirus. Povinné bude rovněž vyplnění příjezdového formuláře. Nařízení platí od 9. července.

Lidé bez ukončeného očkování se tak znovu budou muset prokazovat negativními testy například při návštěvě restaurací.

„Chceme sjednotit režim pro zelené a oranžové země. Pokud přijedete z těchto zemí, tak bude nutné vyplnit příjezdový formulář a být otestován alespoň antigenním testem ne starším než 48 hodin, případně PCR testem do 72 hodin. Test může proběhnout před příjezdem nebo nejpozději 5 dnů po příjezdu. Opatření neplatí pro plně očkované nebo ty, kteří prodělali koronavirus v 180denní lhůtě,“ uvedl Vojtěch.

Stále platí, že v případě návratu z červených zemí nebude muset test a samoizolaci podstoupit plně očkovaný člověk.

Vláda bude také příští týden rozhodovat, zda nezařadí do seznamu černých zemí také Velkou Británii, která se potýká s další vlnou onemocnění. Pokud by se situace nezlepšila, Británie by se na seznam zařadila 12. července. Vláda rovněž upřesnila, že cesty do zemí v černé kategorii nejsou zakázány, ale důrazně nedoporučeny.