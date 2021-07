Stíhaný manažer Trump Organization Weisselberg se vzdal úřadům

Vysoký manažer firmy Trump Organization se vzdal úřadům v souvislosti s trestním stíháním, které vůči němu a firmě bývalého prezidenta Donalda Trumpa zahájila newyorská prokuratura. Allen Weisselberg a zástupci Trump Organization dnes předstoupí před soud.

Napsal to list The New York Times (NYT) s odkazem na své nejmenované zdroje seznámené se situací.

Weisselberg se podle NYT společně se svým právníkem dostavil dnes brzy ráno místního času (kolem poledne SELČ) do budovy, kde sídlí trestní soud a místní prokurátor Cyrus Vance. Ten již delší dobu vyšetřuje podnikání Trumpovy firmy. U Weisselberga se zabýval tím, zda manažer nekrátil daně při přijímání darů od Trumpa, mezi něž patřilo například zaplacení školného pro jedno z Weisselbergových dětí, poskytování bezplatného ubytování nebo půjčování luxusních vozidel.

O zahájení stíhání Weisselberga i celé Trump Organization informovala ve středu americká média s odkazem na své zdroje, oficiální dokumenty zřejmě budou odhaleny dnes. Média neočekávají, že by se stíhání v této fázi vyšetřování týkalo také samotného Trumpa. I pokud by exprezident přímo obviněn nebyl, je pro něj podle NYT situace nepříjemná, protože se zřejmě bude muset zabývat soudní bitvou v čase, kdy uvažuje o zahájení kampaně za opětovné zvolení do Bílého domu.

Prokuratura se nejdříve zabývala platbami pro údajné Trumpovy milenky z doby kampaně před prezidentskými volbami roku 2016, později ale výrazně zvětšila záběr svého vyšetřování. Zkoumala tak například, zda Trumpova firma nemanipulovala s cenami nemovitostí, aby získala půjčky nebo daňové úlevy. Vanceovi se přitom po dlouhých bojích s Trumpovými právníky podařilo získat finanční záznamy firmy za poslední řadu let.

Weisselberg je dlouholetým spolupracovníkem Trumpovy rodiny a více než dvě desetiletí řídí finanční záležitosti v exprezidentově společnosti. Podle pozorovatelů má výborný vhled do vnitřního fungování Trump Organization, a vyšetřovatelé se jej proto snažili v poslední době přimět různými způsoby ke spolupráci. Pokud by Weisselberg přiznal vinu a rozhodl se s prokuraturou spolupracovat, mohl by podle NYT Trumpovi způsobit značné škody.

Trump Organization v dnešním prohlášení nazvala stíhání Weisselberga „politikou, nikoliv spravedlností“. Dodala přitom, že je manažer pouhým pěšákem ve hře prokuratury, jejímž hlavním cílem je dostat bývalého prezidenta.

Trump vyšetřování newyorské prokuratury i generální prokurátorky státu New York Letitie Jamesové, jež se na exprezidentovu firmu také zaměřuje, v minulosti označil za politicky motivovaný „hon na čarodějnice“. Vance i Jamesová byli do svých pozic zvoleni za demokraty. O poskytování zaměstnaneckých výhod Weisselbergovi a dalším, které je předmětem vyšetřování, nedávno řekl, že se jedná o standardní praxi v americkém korporátním prostředí. (ČTK, NYT)