Největšími favority na volební vítězství jsou momentálně obě opoziční koalice. Plyne to z aktuálního volebního modelu agentury Kantar CZ. Koalici Pirátů a hnutí STAN by nyní volilo 24 procent lidí, koalice Spolu by získala pouze o půl procentního bodu méně.

Aktuální průzkum @KANTARCZ: volební model, pokud by strany a hnutí kandidovaly v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny v ohlášených koalicích. pic.twitter.com/pb8fGY2ae2 — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) June 27, 2021