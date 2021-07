Chorvatsko změnilo podmínky pro vstup do země, ode dneška je při cestě nutné doložit potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci, covidpas či negativní test. Informaci potvrdila mluvčí českého ministerstva zahraničí Eva Davidová.

‼️🇭🇷 Chorvati nečekaně změnili podmínky pro cestování. Ke vstupu do země je ode dneška nutný covidpas, doklad o očkování, negativní test nebo potvrzení o prodělání nemoci. Poslední dva týdny přitom platilo, že lidé při vstupu do země nemuseli potvrzení předkládat. pic.twitter.com/Gh8dNOggwE — CT24zive (@CT24zive) July 1, 2021

Lidé budou při kontrolách na hranicích potřebovat buď covidpas, nebo doklad o provedení kompletního očkování či alespoň 22 dnů od první dávky. Prokázat se budou moci také antigenním testem ne starším než 48 hodin, nebo PCR testem ne starším než 72 hodin. Stačit bude také potvrzení o prodělání covidu.

Důležité je také vyplnit příjezdový formulář Enter Croatia. (iRozhlas, ČT)

Děti do 12 let, pokud jsou v doprovodu rodiče nebo opatrovníka, se potvrzením prokazovat nemusí, upřesnil ministr zahraničí Jakub Kulhánek na Twitteru. Platí to v případě, že se potvrzením o očkování, prodělání nemoci nebo testu prokáží dospělí.

Velký přehled o podmínkách cestování do zahraničí jsme připravili zde.