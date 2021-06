V Kanadě našli ostatky poblíž další internátní školy

Kanadští původní obyvatelé oznámili, že našli 182 neoznačených hrobů u další bývalé internátní školy. Pravděpodobně dětské ostatky objevili u města Cranbrook v provincii Britská Kolumbie. V poslední době jde už o třetí nález dětského pohřebiště.

Děti původních obyvatel Kanady byly nuceny navštěvovat internátní školy od 19. století do 70. let 20. století za účelem začlenění do kanadské společnosti. Tisíce dětí přitom zemřely v důsledku nemocí i z jiných příčin, a nikdy se tak ke svým rodinám nevrátily. (AFP)